Президент Армении назначил дату досрочных парламентских выборов

Досрочные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня.

Соответствующий указ подписал президент страны Армен Саркисян.

Ранее на специальном заседании, состоявшемся 10 мая, парламент Армении во второй раз не выбрал премьера. Согласно конституции страны в этом случае предусмотрен роспуск парламента.

Депутаты будут выполнять свои обязанности до следующих выборов.

Накануне стало известно, что в Ереване состоялась презентация предвыборного блока «Армения», который будет участвовать в парламентских выборах. Его сформировали бывший президент Армении Роберт Кочарян и две партии — «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения». На площади Свободы в Ереване был организован митинг политических сил, присоединившихся к Кочаряну.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян © Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

Напомним, 25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян и правительство страны ушли в техническую отставку, которая необходима для проведения досрочных парламентских выборов. Пашинян остался исполнять обязанности главы кабмина.

Правящая фракция «Мой шаг», оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» и президент страны договорились о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов.

В свою очередь Пашинян предостерег представителей оппозиции от нарушения договоренностей, достигнутых в преддверии внеочередных парламентских выборов.