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«Инфоудар по России»: эксперты уличили «Гражданский контроль» в провокации

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

© Сергей Мальгавко/ТАСС

Центр «Гражданский контроль 2021», созданный несистемной оппозицией для наблюдения за выборами, направил председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой письмо с предложением отказаться от многодневного голосования во время думской избирательной кампании. По мнению авторов обращения, подобная практика «противоречит отечественным традициям», а также снижает уровень доверия к избирательной системе.

В российском экспертном сообществе восприняли данное обращение негативно. Политологи убеждены, что цель документа — не улучшить избирательную систему РФ, а нанести очередной информационный удар по российским выборам.

Это нагнетание негативного фона. Я как эксперт наблюдаю за российскими выборами более десяти лет. Могу заверить, что нужно еще поискать более открытые, более организованные выборы. Если авторы обращения действительно заинтересованы в совершенствовании российской избирательной системы, могу порекомендовать им делегировать своих наблюдателей на избирательные участки и бороться за чистоту выборов на месте, а не поднимать пыль до старта избирательной кампании, — отметил политолог Руслан Панкратов.

«Среди подписантов присутствуют представители организаций-иноагентов. И эти люди отказывают России в возможности пользоваться теми же избирательными практиками, что и западные страны. Это попытка дискриминации россиян, ущемление их в избирательных правах и в конечном счете оскорбление нашей страны», — добавил политолог Сергей Юхин.

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