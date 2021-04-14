Эксперт: оппозиция создала новую структуру для дискредитации выборов

11 апреля в Москве состоялось учредительное собрание так называемого координационного центра «Гражданский контроль 2021». На мероприятии присутствовали в основном представители несистемной оппозиции. Некоторые из них представляют организации, которые были внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.

В частности, в состав учредительного собрания центра «Гражданский контроль» вошли экс-депутат Госдумы Владимир Рыжков, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, член совета правозащитного центра «Мемориал» (признан в России иностранным агентом) Олег Орлов, политологи Александр Кынев и Дмитрий Орешкин.



Основатели «Гражданского контроля» заявили о намерении наблюдать за выборами и проводить экзитполы. Кроме того, они собираются потребовать от властей изменения избирательной системы, а именно — сократить срок думского голосования с трех до одного-двух дней.

Эксперты сомневаются, что новая оппозиционная структура создается исключительно для наблюдения за электоральными процессами. По их мнению, главная миссия центра — дискредитация выборов в России.



Они хотят построить систему общественного наблюдения? Но такая система в России уже есть, она успешно работает, и участие в ней свободное, ее эффективность признают избиратели. Если бы оппозиция хотела контролировать выборы, она участвовала бы в уже работающей системе. Однако она сначала называла общественное наблюдение профанацией, теперь говорит о том, что наблюдатели ненастоящие, «провластные». Значит, задача у этого объединения — сделать альтернативную систему и выдавать через нее удобный им результат, — поделился член Общественной палаты Волгоградской области кандидат социологических наук Антон Лукаш.

«Есть опасения, что хорошо зарекомендовавшее себя у избирателей название Ассоциации по защите избирательных прав граждан „Гражданский контроль“, которая работает десять лет, может быть использовано в деструктивных целях. О том, что цели именно деструктивны, свидетельствуют требования по изменению избирательной системы, в том числе по сокращению сроков голосования. За этим просматривается попытка формирования недоверия к избирательному законодательству в целом», — добавил доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский.



Никаких демократических целей перед центром «Гражданский контроль» не ставится. Демократия для несистемной оппозиции — «дымовая завеса», уверен политолог Сергей Юхин.

«Среди учредителей и членов нового центра — иностранные агенты и просто деятели, не раз доказавшие свою преданность коллективному Западу. К счастью, россияне стали очень осторожны, внимательны и больше не верят этим людям», — заключил эксперт.

