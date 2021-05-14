«Проголосовать дважды нельзя»: эксперты НОМ оценили систему ДЭГ

Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) протестировали систему дистанционного электронного голосования. По их словам, система эта очень надежна: она не дает обойти установленные правила и проголосовать дважды.

«И самое главное, невозможно отследить, как проголосовал какой-либо конкретный избиратель. Тайна голосования и анонимность избирателей всецело соблюдается, как и сохранность голосов — возможность фальсификации исключена», — подчеркнул председатель ярославского регионального отделения «Корпуса «За чистые выборы» Игорь Ершов.

Сама процедура заняла не больше пяти минут. И действительно, для голосующего — ДЭГ доступно, понятно и современно. Попытался проголосовать повторно, но система напомнила, что это я уже сделал. На личном опыте убедился, что она не вызывает сомнений в достоверности обработки голосов, — обратил внимание председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

По словам Заслуженного юриста России Сергея Юсова, дистанционное электронное голосование является «назревшей необходимостью». Но вместе с тем, по его мнению, нельзя забывать и об альтернативных способах голосования, которые для многих граждан остаются по-прежнему актуальными.

«Мы не должны их загонять в «аналоговое гетто», их права также должны быть обеспечены. Увлекаясь новыми технологиями, нельзя забывать о тех методиках, которые использовались раньше, они должны оставаться как альтернативный вариант», — заявил Юсов.



Напомним, что общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования завершится 14 мая в 20.00 по московскому времени.