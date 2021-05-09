В День Победы небо Москвы украсили свыше 12 тысяч залпов салюта
- 09 мая 2021, 22:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В честь 76-й годовщины Великой Победы в Москве состоялся праздничный салют.
Начиная с 22:00, залпы продолжались в течение 10 минут.
Ранее было объявлено, что салютный дивизион ЗВО произведет в День Победы салют из 16 точек столицы, включая Парк Победы, Лужнецкую набережную, Лианозово, Всероссийский выставочный центр и Измайловский парк.
Из 72 салютных установок и специальных пусковых комплексов было выпущено более 12 тысяч фейерверочных изделий, сообщает «РЕН ТВ». Во время праздничного салюта московское небо раскрасилось в цвета российского флага.
Звуковое сопровождение обеспечивалось при помощи пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Они произвели 30 холостых залпов на Поклонной горе.
Всего было запущено более 70 видов фейерверков, среди которых — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».
Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, специально была подготовлена неповторяемая высотная и цветографическая схема, а для большей зрелищности были задействованы пироэлементы на основе баллиститных порохов, чтобы салют было видно даже с большого расстояния.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что москвичи и гости столицы смогут увидеть праздничный салют 9 мая, поскольку облачность к этому времени уже рассеется.
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