Названы меры, позволившие провести воздушный парад в Москве

Неблагоприятные погодные условия могли помешать проведению воздушного парада в столице, однако он все-таки состоялся.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о предпринятых мерах, которые позволили самолетам и вертолетам пролететь над Красной площадью 9 мая.

По словам синоптика, это стало возможным благодаря метеозащите.

В интервью «РИА Новости» Тишковец рассказал, что, несмотря на низкую «рваную» облачность и небольшой дождь, удалось провести все запланированные мероприятия, включая авиационную часть парада.

«Нижняя граница сплошной облачности над городом постепенно поднялась с 250−300 метров до 500−600 метров, а видимость улучшилась с 4 километров до 10 километров, что и позволило пилотажным группам с минимумом погоды 400×4 пролететь над Красной площадью», — объяснил синоптик.

Тишковец уточнил, что относительному улучшению метеоусловий, пригодных для полетов, в первую очередь, способствовал интенсивный засев дождевой облачности реагентами с сектора выноса воздушных масс.

Эту операцию провело «Агентство атмосферных технологий». Согласно данным сайта государственных закупок мэрии Москвы, в 2021 году на метеозащиту города было выделено 417,4 миллиона рублей.

Синоптик также пообещал, что москвичи и гости столицы смогут увидеть праздничный салют 9 мая, поскольку облачность к этому времени уже рассеется. «После 18.00−20.00 в тучах появятся устойчивые „окна“, а к моменту праздничного фейерверка облачность и вовсе рассеется», — цитирует специалиста «РЕН ТВ».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал опасения по поводу того, что погода может повлиять на воздушную часть парада. По прогнозам, в субботу и воскресенье в Москве должно было выпасть до двух третей месячной нормы осадков.

Напомним, в 2017 и 2019 годах воздушную часть парада Победы в Москве отменяли из-за дождей.

В прошлом году воздушный парад в честь 75-летия Победы состоялся во многих российских городах, но из-за пандемии коронавирусной инфекции — без зрителей. Над Москвой пролетели военно-транспортный вертолет Ми-26, четыре многоцелевых Ми-8АМТШ, пять ударных Ми-35М, несколько вертолетов Ка-52, а также Ми-28Н «Ночной охотник».