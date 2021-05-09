Макрон отказался использовать во Франции AstraZeneca против новых штаммов

Во Франции не будут использовать вакцину AstraZeneca против новых штаммов коронавируса, сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

Он отметил, что во Франции продолжают применять эту вакцину, поскольку она помогает выйти из кризиса.

«Однако, чтобы ответить на угрозу новых штаммов, нам необходимы другие вакцины, которые более эффективны», — цитирует Макрона газета Le Parisien.

Таким образом, французский лидер поддержал решение Евросоюза не продлевать контракт на поставки вакцины AstraZeneca на вторую половину 2021 года.

Вакцина AstraZeneca © AP/TASS

Ранее комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что начиная с сентября ЕС намерен обеспечить производство 200 млн доз вакцин в месяц. По его словам, Франция становится страной массового выпуска вакцин, а всего их будут выпускать в ЕС 53 предприятия.

В начале апреля стало известно, что завод в американском Балтиморе, на котором недавно испортили 15 миллионов доз американской вакцины от COVID-19, прекратит выпуск вакцины англо-шведской компании AsrtaZeneca. По данным издания, администрация президента США передала предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolutions в Балтиморе под контроль Johnson & Johnson.

Между тем Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) признало, что риск возникновения тромбов должен быть указан в качестве одного из редких побочных эффектов вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Напомним, в марте многие страны, включая Германию, Италию и Францию, приостановили использование AstraZeneca из-за случаев возникновения тромбоза у привитых людей. Большинство государств ЕС возобновили вакцинацию 19 марта после того, как EMA заявило, что преимущества вакцины перевешивают риски отказа от прививки.

