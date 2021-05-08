Кипр ввел новые правила для вакцинированных иностранцев
- 08 мая 2021, 22:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
С 10 мая иностранцам, прибывающим на Кипр, достаточно иметь документ, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19.
Таким образом, вакцинированным гражданам не нужно будет уходить на самоизоляцию, оставаться на карантине или сдавать тест на коронавирус.
Согласно указаниям, опубликованным Минздравом Кипра, от карантина и тестов будут избавлены лица, у которых есть карта вакцинации из стран ЕС, государств Европейской экономической зоны (Исландии, Лихтенштейна и Норвегии), а также из России, Белоруссии, Сербии, Украины, Швейцарии, Израиля, Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливана, Египта, Катара, Бахрейна, США, Армении, Грузии, Канады и Кувейта.
В ведомстве обратили внимание, что граждане этих стран должны быть привиты препаратами, которые были санкционированы Европейским агентством лекарственных средств — Pfizer — BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen, а также вакциной «Спутник V». При этом вакцинация должна быть полной.
Напомним, 3 мая Минздрав Кипра оставил Россию в «красной» категории стран по эпидемиологическому риску. Это означало, что прибывающим в страну пассажирам из РФ по-прежнему требуется сдавать два теста на коронавирус.
Въезд на остров россиянам был разрешен с 1 апреля. До этого Россия находилась в списке стран «серой категории», для въезда из которых требовалось специальное разрешение.
С 26 апреля до 9 мая на Кипре был значительно ужесточен карантин.
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