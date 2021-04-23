Кипр объявил о введении жесткого карантина в стране

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на Кипре власти страны решили ввести жесткий карантин с 26 апреля по 9 мая.

В течение двух недель на острове будет действовать комендантский час с 21:00 до 05:00 утра.

Причем выйти из дома разрешается только один раз в день. Для этого нужно будет заранее направить уведомление.

Причиной ужесточения мер по борьбе с распространением коронавируса стал рост числа заболевших. Как сообщает Cyprus Mail, за минувшие сутки в стране выявлено еще 927 случаев COVID-19.

По решению властей с 26 апреля по 9 мая будут закрыты магазины розничной торговли, рестораны и кафе. Продолжат работать только продуктовые лавки.

На Кипре закроют кафе и рестораны © pexels.com

Службы в церквях будут проходить без прихожан, исключение сделают для верующих только в Пасху.

Ранее Кипр входил в число альтернативных направлений для отдыха российских туристов после ограничения полетов в Турцию. Для граждан РФ Кипр открыл свои границы с 1 апреля.

Однако, как сообщает «РЕН ТВ», авиабилеты «Аэрофлота» по маршруту Москва — Ларнака на время майских праздников исчезли из продажи.