Посол РФ в Берлине назвал сроки завершения «Северного потока 2»

Строительство газопровода «Северный поток 2» будет завершено еще до выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября, полагает посол России в Берлине Сергей Нечаев.

При этом, по его словам, многое зависит от погоды. «Если она будет лучше, то мы быстрее продвинемся вперед», — объяснил он.

Нечаев уточнил, что осталось преодолеть еще почти 100 км.

Посол напомнил, что Москва и Берлин сотрудничают в области поставок газа уже более 50 лет. «Даже в худшие времена холодной войны это работало. И сейчас стоит вопрос, хотим ли мы 10 млрд евро похоронить на дне моря. Решение должна принимать Европа», — заявил Нечаев в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Строительство «Северного потока 2» © DPA/ТАСС

Ранее сообщалось, что группа депутатов Европарламента разработала проект резолюции, в которой предлагает остановить реализацию проекта «Северный поток 2», отказаться от импорта нефти и газа из России, а также отключить РФ от системы SWIFT. Документ не является обязательным к исполнению, а носит рекомендательный характер для стран Евросоюза.

Между тем канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство страны выступает за завершение строительства газопровода и намерено и дальше развивать торговые отношения с Россией.



По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «Северный поток 2» не связан с политикой, но связан с внутренним развитием Германии, для которой данный проект является экзистенциальным.

Как сообщал «Ридус», 1 апреля оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» — компания Nord Stream 2 AG сообщила о повышенной активности иностранных военных кораблей и самолетов в районе проведения работ по укладке трубопровода.

За две недели до этого госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от всех компаний, участвующих в строительстве газопровода, прекратить работу, пригрозив в противном случае новыми санкциями вдобавок к тем, что уже были введены против участников проекта.