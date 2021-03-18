Госсекретарь США потребовал остановить строительство «Северного потока 2»

Компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток 2», должны прекратить эту работу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В противном случае, по его словам, их ожидают санкции.

«Госдеп повторно предупреждает, что любая организация, задействованная в проекте „Северный поток 2“, рискует санкциями США», — говорится в письменном заявлении Блинкена.

Он обратил внимание, что Госдеп следит за достройкой газопровода и оценивает информацию относительно участвующих в строительстве компаний.

«Как заявляли разные администрации США, этот трубопровод — геополитический проект России, целью которого является разделить Европу и ослабить энергобезопасность Европы», — цитирует Блинкена «РИА Новости».

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Ранее сообщалось, что работы по укладке второй нитки газопровода «Северный поток 2» в водах Дании начнутся в конце марта после завершения морских и подготовительных испытаний. К работам присоединится судно «Академик Черский» и продолжит укладку трубопровода до конца сентября.

Как писал ране ridus.ru, президент США Джо Байден оказался в сложном положении из-за желания Вашингтона сорвать строительство газопровода «Северный поток 2». С одной стороны, Белый дом по-прежнему выступает за прекращение строительства газопровода, который США называют «энергетическим оружием Москвы». С другой, в отличие от Трампа, Байден не желает портить отношения с Германией, власти которой выступают за завершение строительства.