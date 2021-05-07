найти ×
   
  • USD -0.44
    74.14
  • EUR -0.17
    89.51
СохранитьСохранено0
×

-203859

Автовладельцев предупредили о штрафах за неочевидные нарушения

Small f1a6d446e0
Штрафы

Штрафы

Многим российским автовладельцам невдомек, за какие незначительные, по их мнению, провинности, их могут оштрафовать.

Оказывается такое наказание грозит даже за маленькую трещину на лобовом стекле. Если она больше 10 см, водителю назначат штраф 500 рублей и запретят продолжить движение на автомобиле.

Такие же санкции предусмотрены для тех, кто ездит на машине без одного из зеркал заднего вида. Это касается и каршеринга.

Штраф в 500 рублей можно также получить за стоянку с нарушением разметки. Как сообщает Autonews, для отслеживания подобных нарушений в России все чаще используют дорожные камеры.

Необходимо помнить, что штраф в размере 2,5 тысячи рублей предусмотрен для тех, кто оставляет свои авто под знаком «Парковка только для резидентов».

За парковку в закругленных треугольниках по краям выездов и заездов во дворы и другие прилегающие территории штраф составит 2 тысячи рублей, а для жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 3 тысячи рублей. Кроме того, машину могут эвакуировать.

Сотрудник ДПС © Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

Сотрудник ДПС © Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

Издание также напоминает, что заехать на «островок безопасности» разрешается только, если остановка в другом месте представляет большую угрозу. В противном случае могут вынести предупреждение или оштрафовать на 500 рублей.

Не рекомендуется парковать машины без регистрационных номеров, поскольку, согласно решению Антитеррористической комиссии, с 2017 года неопознанные автомобили считаются потенциально опасными, что дает право эвакуировать их на штрафстоянку.

За установленное без соответствующего разрешения дополнительное оборудование (багажники, фаркопы и спойлеры) также придется заплатить.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в России начнут действовать новые поправки к правилам дорожного движения. Те водители, которые ездят на зимней или летней резине в неположенное для этого время, будут подвергаться штрафам. Запрет на использование шипованной резины будет действовать с июня по август. Данное требование распространяется на все виды транспорта.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Мнение экспертов: стоит ли использовать VPN-сервисы для выхода в Twitter
-205697читать позжечитаю позже
Общество
Правила «кибергигиены»: как сберечь деньги при покупках в Сети
4013226читать позжечитаю позже

главное


Юмор
«Не вздумай есть»: как кот и пес рыб спасали

Посмотрите, какая дружная команда!

51137579читать позжечитаю позже

Животные
«Хочу всегда быть рядом»: кот заменил ребенку плюшевого мишку29 марта

Малыш оказался не против этого.

18013974читать позжечитаю позже