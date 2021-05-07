Автовладельцев предупредили о штрафах за неочевидные нарушения

Многим российским автовладельцам невдомек, за какие незначительные, по их мнению, провинности, их могут оштрафовать.

Оказывается такое наказание грозит даже за маленькую трещину на лобовом стекле. Если она больше 10 см, водителю назначат штраф 500 рублей и запретят продолжить движение на автомобиле.

Такие же санкции предусмотрены для тех, кто ездит на машине без одного из зеркал заднего вида. Это касается и каршеринга.

Штраф в 500 рублей можно также получить за стоянку с нарушением разметки. Как сообщает Autonews, для отслеживания подобных нарушений в России все чаще используют дорожные камеры.

Необходимо помнить, что штраф в размере 2,5 тысячи рублей предусмотрен для тех, кто оставляет свои авто под знаком «Парковка только для резидентов».

За парковку в закругленных треугольниках по краям выездов и заездов во дворы и другие прилегающие территории штраф составит 2 тысячи рублей, а для жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 3 тысячи рублей. Кроме того, машину могут эвакуировать.

Сотрудник ДПС © Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

Издание также напоминает, что заехать на «островок безопасности» разрешается только, если остановка в другом месте представляет большую угрозу. В противном случае могут вынести предупреждение или оштрафовать на 500 рублей.

Не рекомендуется парковать машины без регистрационных номеров, поскольку, согласно решению Антитеррористической комиссии, с 2017 года неопознанные автомобили считаются потенциально опасными, что дает право эвакуировать их на штрафстоянку.

За установленное без соответствующего разрешения дополнительное оборудование (багажники, фаркопы и спойлеры) также придется заплатить.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в России начнут действовать новые поправки к правилам дорожного движения. Те водители, которые ездят на зимней или летней резине в неположенное для этого время, будут подвергаться штрафам. Запрет на использование шипованной резины будет действовать с июня по август. Данное требование распространяется на все виды транспорта.