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С 1 июня российских водителей ожидают новые штрафы

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© Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

© Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

Новые поправки к правилам дорожного движения начнут действовать в России с 1 июня.

Те водители, которые ездят на зимней или летней резине в неположенное для этого время, будут подвергаться штрафам.

Запрет на использование шипованной резины будет действовать с июня по август. Данное требование распространяется на все виды транспорта.

С декабря по февраль водители будут обязаны использовать только зимнюю резину. Это требование касается транспортных средств категории В, сообщается на сайте судебных и нормативных актов РФ.

Штраф по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» составит 500 рублей.

© pixabay.com

© pixabay.com

Как писал ранее ridus.ru, общероссийское движение «Сильная Россия» предложило наказывать злостных нарушителей ПДД, допустивших трехкратное превышение скорости на 60 километров в час и более, административным арестом на срок до 15 суток. В организации также считают необходимым отправлять информацию о нерадивых водителях по месту работы или учебы, в бюро кредитных историй, а также уполномоченному участковому по месту постоянного проживания для проведения профилактических мероприятий.

Это предложение поступило после резонансного ДТП, в котором серьезно пострадала сотрудница аппарата Госдумы.

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