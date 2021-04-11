С 1 июня российских водителей ожидают новые штрафы

Новые поправки к правилам дорожного движения начнут действовать в России с 1 июня.

Те водители, которые ездят на зимней или летней резине в неположенное для этого время, будут подвергаться штрафам.

Запрет на использование шипованной резины будет действовать с июня по август. Данное требование распространяется на все виды транспорта.

С декабря по февраль водители будут обязаны использовать только зимнюю резину. Это требование касается транспортных средств категории В, сообщается на сайте судебных и нормативных актов РФ.

Штраф по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» составит 500 рублей.

Как писал ранее ridus.ru, общероссийское движение «Сильная Россия» предложило наказывать злостных нарушителей ПДД, допустивших трехкратное превышение скорости на 60 километров в час и более, административным арестом на срок до 15 суток. В организации также считают необходимым отправлять информацию о нерадивых водителях по месту работы или учебы, в бюро кредитных историй, а также уполномоченному участковому по месту постоянного проживания для проведения профилактических мероприятий.

Это предложение поступило после резонансного ДТП, в котором серьезно пострадала сотрудница аппарата Госдумы.