Испытания «зеленого цифрового пропуска» начнутся в странах ЕС с 10 мая

Евросоюз начнет испытывать системы сертификатов вакцинации от коронавируса или «зеленые цифровые пропуска» с 10 мая.

Участие в первой фазе испытаний примут 19 стран ЕС из 27.

По мнению источника в Еврокомиссии, утверждение данного документа не займет много времени, а его применение на практике начнется в странах Евросоюза уже в июне, как и планировалось.

В «зеленый цифровой пропуск» войдут данные о вакцинации сертифицированными в ЕС вакцинами, о последних ПЦР-тестах и о случаях COVID-19.

«Сфера применения документа до сих пор полностью не определена, ожидается, что он должен упростить санитарные правила трансграничных путешествий для лиц, имеющих иммунитет», — приводит слова источника ТАСС.

Вакцинация © Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Проект введения «зеленого цифрового пропуска» был поддержан странами ЕС 23 марта. Ожидается, что появление таких пропусков упростит передвижение граждан внутри Евросоюза и благотворно повлияет на туристический сектор.

Как писал ранее «Ридус», еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон объявил, что единый санитарный сертификат будет доступен для граждан ЕС к 15 июня. Он будет не обязательным, но авиакомпании могут его требовать. При отсутствии документа пассажиру необходимо будет сдать тест на коронавирус.

В США цифровой сертификат вакцинации от COVID-19 ввели в штате Нью-Йорк. Он будет использоваться для официального подтверждения сделанной прививки или отрицательного результата теста на коронавирус. Чтобы получить доступ к сертификату в виде QR-кода, необходимо скачать специальное приложение для сматрфона. Код также можно будет распечатать и носить с собой.