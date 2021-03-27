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Добровольные «паспорта вакцинации» введены в Нью-Йорке

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© Twitter.com

© Twitter.com

Первыми в США ввели в обращение цифровой сертификат вакцинации от COVID-19 власти штата Нью-Йорк.

Этот документ будет использоваться для официального подтверждения сделанной прививки от коронавируса или отрицательного результата теста на COVID-19.

Чтобы получить доступ к сертификату в виде QR-кода, необходимо скачать специальное приложение в Apple App Store или Google Play Store.

«Мы запускаем бесплатную платформу Excelsior Pass, которую можно использовать для получения доступа к надежному доказательству вакцинации или недавно полученного отрицательного теста на коронавирус», — сообщил в Twitter губернатор штата Эндрю Куомо.

Как отмечается на сайте департамента здравоохранения штата, код можно будет также распечатать и носить с собой. Чтобы подтвердить подлинность сертификата, достаточно будет сканировать этот код.

Особое внимание обращается на тот факт, что участие в программе Excelsior Pass добровольное. Жители штата по-прежнему смогут подтверждать свою вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус при помощи других телефонных приложений и документов.

© dpa/picture-alliance/ТАСС

© dpa/picture-alliance/ТАСС

По последним данным, в США вакцинацию прошли уже свыше 45 миллионов человек. Число заболевших коронавирусом в стране превысило 30 миллионов, а более 548 тысяч скончались. По обоим показателям США занимают первое место в мире.

Ранее сообщалось, что в России работают над созданием сертификата вакцинации от коронавирусной инфекции для тех, кто привился отечественными препаратами.

Как писал ridus.ru, вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что введение российских ковид-паспортов считается недопустимым и не рассматривается.

В свою очередь директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал введение в России документов о прохождении гражданином вакцинации от коронавируса.

Напомним, в феврале лидеры стран ЕС на саммите единодушно признали необходимость введения ковид-паспортов под видом электронных сертификатов вакцинации. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что разработка санитарного сертификата ожидается к началу июня.

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