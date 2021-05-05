Twitter, Google и Facebook могут оштрафовать за отказ удалить «запрещенку»

IT-корпорациям Google и Facebook грозит очередной штраф в размере 20 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. А компанию Twitter могут оштрафовать за аналогичное нарушение на 24 миллиона рублей.

Известно, что в суд поступили шесть административных протоколов в отношении Twitter, по каждому из которых компании грозит штраф в четыре миллиона рублей. Против Google и Facebook поступило по пять протоколов на такую же сумму, передает ТАСС.

Ранее корпорация Twitter была оштрафована на 8,9 миллиона рублей за отказ удалить материалы с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных митингах. Аналогичные протоколы Роскомнадзор направил в Facebook, Google и Telegram. Что касается этих компаний, то в отношении них решения суда будут приняты позднее.

За похожее правонарушение был оштрафован сервис TikTok. Сумма штрафа составила 2,6 миллиона рублей.

В Роскомнадзоре напомнили, что призывы к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях караются штрафом от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного правонарушения штраф будет увеличен до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

В марте 2021 года Роскомнадзор принял постановление о замедлении скорости работы Twitter в связи с нарушением соцсетью российского законодательства.

