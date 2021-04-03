Эксперт: Twitter сам напрашивается на блокировку

Таганский районный суд Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter на 8,9 миллиона рублей. Причиной такого решения стали систематические отказы IT- корпорации удалять противоправный контент.

В марте 2021 года Роскомнадзор принял постановление о замедлении скорости работы Twitter в связи с нарушением соцсетью российского законодательства. По состоянию на 10 марта текущего года Twitter не удалил по требованию регулятора 2569 материалов с призывами к совершению суицида, 450 материалов с детской порнографией и 149 материалов с информацией по использованию наркотиков. Роскомнадзор также заявил о возможной блокировке социальной сети в России, если компания не перестанет нарушать законы РФ.

23 марта Twitter вроде как начал бороться с деструктивным контентом, но фактически была удалена только треть «запрещенки». Большая часть противоправных материалов продолжает оставаться в свободном доступе, что свидетельствует о халатном отношении IT-гиганта к требованиям российских властей. Более того, Twitter пытается политизировать ситуацию и выставить себя ни в чём неповинной жертвой.

Штраф, который суд наложил на Twitter, — мера вполне справедливая. Компания целенаправлено не удаляет запрещенный во всем мире контент, ставя тем самым под угрозу жизнь, здоровье и безопасность людей, — прокомментировал в беседе с ridus.ru заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. — При этом Twitter отказывается от конструктивного взаимодействия с Роскомнадзором. На мой взгляд, социальная сеть целенаправлено выбрала такую линию поведения, чтобы провоцировать жесткую реакцию на свои действия. Складывается впечатление, что Twitter сам напрашивается на блокировку.

Политика Twitter отличается двойными стандартами. В странах, где «соцсети удобно», она признает нарушения и послушно их удаляет, а в России Twitter игнорирует национальное законодательство, прикрываясь «популистскими рассуждениями о свободе слова», считает Данюк.

«Администрация Twitter, рассуждая о свободе слова, почему-то тут же блокирует аккаунты российских СМИ, государственных ведомств и обычных россиян, чья точка зрения отличается от идеологических установок цифрового гиганта. При этом компания не удаляет годами материалы, содержащие призывы к суициду и детскую порнографию. Я думаю, самое время начать отстаивать свою позицию предельно жестко. И бить в первую очередь нужно по ресурсной базе социальной сети. На примере других государств мы видим, что компания с радостью идет на контакт с государством, если те или иные действия властей наносят ей ощутимый финансовый ущерб. Поэтому замедление трафика и вероятная блокировка могут действительно повлиять на поведение Twitter. Не стоит также пренебрегать другими мерами, которые позволят ограничить деловую активность IT-корпорации в России. Речь идет об ограничениях, связанных с распространением рекламы или заключением госконтрактов», — пояснил Никита Данюк.

Россия обязана отстаивать законные интересы своих граждан и обеспечивать их безопасность. Наша страна не вправе допускать столь вопиющего пренебрежения своими законами, — заключил эксперт.

Национальные государства имеют достаточно инструментов, чтобы взять IT-корпорации под жесткий контроль. Это доказал опыт Турции. В 2020 году турецкие власти потребовали от крупнейших интернет-компаний открыть в стране официальные представительства, а также заняться удалением незаконного контента и хранить данные местных пользователей на территории Турции. Если онлайн-корпорации не захотят исполнять эти требования, то турецким предприятиям запретят размещать на их платформах рекламу. В итоге Facebook и Instagram заявили об открытии в Турецкой Республике своих представительств.