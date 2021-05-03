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Глава ВОЗ назвал сумму, необходимую для вакцинации от COVID-19 в 2022 году

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Вакцинация в США © Zuma\TASS

Вакцинация в США © Zuma\TASS

На обеспечение вакцинации от коронавируса большей части взрослого населения в мире может потребоваться от 35 до 45 млрд долларов, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Выступая на брифинге в Женеве, он напомнил, что в текущем году международному партнерству по обеспечению доступа к препаратам от COVID-19 и средствам диагностики ACT-Accelerator требуется 19 млрд долларов.

«По нашим оценкам, нам будет необходимо еще от 35 до 45 млрд долларов в будущем году, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире», — цитирует главу ВОЗ ТАСС.

Гебрейесус сообщил, что за последние две недели в мире коронавирусом заразились больше людей, чем за первые шесть месяцев пандемии. По его словам, более половины случаев COVID-19, зарегистрированных на минувшей неделе, приходятся на Индию и Бразилию. При этом он подчеркнул, что в мире есть много других стран, столкнувшихся с очень уязвимой ситуацией.

Вакцинация © Zuma\TASS

Вакцинация © Zuma\TASS

В связи с этим гендиректор ВОЗ призвал население продолжать следовать санитарным рекомендациям.

Как писал ранее «Ридус», в Индию направлены более 2,6 тысячи сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которым предстоит помочь индийским коллегам в борьбе с ростом заболеваемости коронавирусом.

Сейчас Индия занимает второе место после США по числу заразившихся (20,1 млн) и по количеству летальных исходов (220 571).

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