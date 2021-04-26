Более 2,6 тысяч сотрудников ВОЗ помогут Индии в борьбе с COVID-19

В Индию направлены более 2,6 тысяч сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Им предстоит помочь этой стране в борьбе с растущим числом заболеваний коронавирусом.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что эти сотрудники окажут помощь индийским коллегам при вакцинации и мониторинге, давая технические консультации.

По его словам, в настоящее время эпидемиологическая обстановка в Индии «более чем душераздирающая».

«ВОЗ делает все, что возможно, предоставляя оборудование и материалы, включая тысячи кислородных концентраторов, передвижные полевые госпитали из сборных конструкций и лабораторные принадлежности», — цитирует Гебрейесуса Associated Press.

Последние несколько дней в стране отмечен рекордный рост числа случаев COVID-19. Накануне их выявили более 352 тысяч.

Уличная кремация в Индии © Zuma\TASS

По данным Worldometer, Индия занимает второе место после США по числу заразившихся (17,6 млн) и по количеству летальных исходов (197 756).

Поскольку больницы в Индии переполнены, а кислородных баллонов не хватает, правительство страны критикуют за неподготовленность к новой волне эпидемии.

Также сообщалось о появлении особо опасного «индийского» штамма COVID-19.

Как писал ранее «Ридус», Индия пятый день подряд бьет рекорды по суточному приросту зараженных коронавирусом и количеству смертей. За прошедшие сутки там скончались от инфекции 2812 человек. Приблизительно каждые четыре минуты в столице страны Дели от COVID-19 умирает один человек. В больницах не хватает мест, трупы сжигают на улицах города.