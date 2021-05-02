Из-за акции протеста болельщиков задержали матч Английской Премьер-лиги

Матч чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» не начался в назначенное время.

Игроки не вышли на поле из-за акции протеста болельщиков «Манчестер Юнайтед» против семьи Глейзеров, владеющей клубом.

Встреча должна была начаться 2 мая в 18:30 мск, однако по состоянию на 18:00 команды не прибыли на стадион «Олд Траффорд» в Манчестере.

Как сообщает Reuters, за несколько часов до игры болельщики «Манчестер Юнайтед» проникли на стадион и начали бурно выражать свое недовольство решением руководства клуба о вступлении в Суперлигу. Они потребовали, чтобы семья Глейзеров покинула клуб, которым владеет с 2005 года.

Позже было принято решение перенести матч на другой день.

Акция протеста болельщиков © EPA/TASS

Ранее «Ридус» писал о том, 12 ведущих европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские «Реал», «Атлетико», «Барселона», итальянские «Милан», «Интер», «Ювентус», английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм». Присоединиться к ней на постоянной основе было предложено еще трем клубам.

Суперлигу возглавил президент «Реала» Флорентино. Сезон планировалось открыть в августе этого года.

В Международной федерации футбола (ФИФА) выступили против создания европейской Суперлиги, отметив, что подобные соревнования будут выходить «за рамки международных футбольных структур».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предупредил, что12 клубов-основателей Суперлиги будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

В итоге «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Барселона» решили выйти из состава Суперлиги.

По словам бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, большую роль в том, что проект Суперлиги не будет воплощен в жизнь, сыграли болельщики.