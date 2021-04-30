Лжесвидетелям по делу Ефремова вынесли приговор

Пресненский суд Москвы приговорил к 1,5 годам исправительных работ Александра Кобца, выступившего в качестве свидетеля на процессе по делу актера Михаила Ефремова, совершившего в нетрезвом виде смертельное ДТП.

Кобца признали виновным в даче заведомо ложных показаний.

«Назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1,5 года с удержанием 10% заработной платы», — приводит kp.ru приговор судьи Катерины Кириченко.

Андрей Гаев, еще один лжесвидетель, проходивший по делу Ефремова, получил полтора года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.



До этого стало известно, что первый из трех лжесвидетелей по делу Ефремова — Теван Бадасян — был приговорен к одному году исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы.

Ранее сообщалось, что на стадии предварительного следствия житель города Иваново Александр Кобец заявил об отсутствии Михаила Ефремова за рулем его машины в момент ДТП.

Напомним, в ходе судебного процесса защита Ефремова пригласила в суд двух мужчин, которые якобы видели, что за рулем внедорожника актера находился кто-то другой, а сам Ефремов при этом «стоял рядом с машиной». Еще один свидетель утверждал, что перед ДТП он якобы видел на заднем сиденье автомобиля незнакомого ему мужчину, а за рулем — никого не заметил.

В результате были возбуждены три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний.

Экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев опроверг слова артиста о том, что он якобы взял с него по 1,5 миллиона рублей за каждого лжесвидетеля, которые получили из этих денег только по 300 тысяч рублей.

В сентябре прошлого года Пресненский суд Москвы признал заслуженного артиста РФ виновным в нарушении правил движения, повлекшем смерть человека. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на полгода.