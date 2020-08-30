Пашаев заявил, что не видевший Ефремова за рулем свидетель, прошел полиграф

Александр Кобец, свидетельствовавший на суде об отсутствии актера Михаила Ефремова за рулем в момент ДТП, успешно прошел полиграф.

Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев, отметивший, что он сам нашел этого свидетеля с целью доказать невиновность своего подзащитного.

По словам юриста, он дважды встречался со свидетелем и проверил его на полиграфе, чтобы убедиться в достоверности показаний этого мужчины.

«Свидетель описал человека, который якобы был за рулем машины Ефремова — это мужчина младше 40 лет, с темными волосами, одетый в тот момент в жилетку», — сказал Пашаев в эфире телеканала НТВ. Адвокат также назвал странным тот факт, что отсутствует видеозапись примерно двухминутного маршрута актера, во время которого в его машину мог кто-то сесть. «Этого видео нет, хотя камеры на том маршруте есть везде. Как и нет видео, что за рулем находился именно Ефремов», — цитирует Пашаева ТАСС.

При этом он назвал фейком видеозапись, запечатлевшую людей, помогающих после ДТП выйти из машины с водительского сиденья именно Ефремову. По словам адвоката, в тот вечер на Ефремове была обувь черного цвета, а на видео из автомобиля выходит человек в белых кроссовках.

В связи с вышесказанным Пашаев выразил уверенность, что ему удастся добиться оправдательного приговора.

Ранее он заявил, что автомобилем управлял известный человек, фамилию которого он не стал называть. Адвокат также утверждает, что на руле машины Ефремова найдены отпечатки не только его пальцев.

Такой информации в материалах уголовного дела нет, а все экспертизы подтверждают, что за рулем в момент ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров, находился именно Ефремов.

Как сообщал «Ридус», недавно Эльман Пашаев пообещал, что на судебном заседании, которое состоится 31 августа, будет представлен новый ключевой свидетель.

Напомним, свидетель защиты Александр Кобец сообщил в суде, что в момент аварии за рулем машины Михаила Ефремова был другой человек, а актер сидел на пассажирском сиденье. При этом Кобец уточнил, что один глаз у него не видит. Кроме того, свидетель признался, что в момент происшествия был нетрезв.