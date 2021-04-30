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Поезда «Ласточка» будут курсировать между Москвой и Минском с 30 апреля

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Поезд "Ласточка" © Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Поезд "Ласточка" © Киселев Сергей/Агентство «Москва»

РЖД запускает по маршруту Москва — Минск новый скоростной международный поезд «Ласточка».

Два состава из пяти вагонов в комплектации «Премиум» будут курсировать ежедневно с 30 апреля.

Тестовые поездки успешно прошли в начале апреля.

Как сообщили в компании, «Ласточки» будут ходить два раза в день по зеркальному расписанию: поезд № 717/722 отправляется в 06:20 и прибывает в 13:10 (с остановкой в Смоленске), а поезд № 721/718 отправляется в 16:00 и прибывает в 22:55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске).

Железная дорога © pixabay.com

Железная дорога. © pixabay.com

Пассажиры смогут выбрать между двумя классами обслуживания: бизнес и эконом. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места для их крепления с кнопкой вызова проводника, приводит сообщение ФАН.

Как писал ранее «Ридус», пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией было возобновлено 8 февраля.

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