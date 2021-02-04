Москва и Минск возобновляют пассажирские железнодорожные перевозки

Вечером 4 февраля компания «Российские железные дороги» (РЖД) открыла продажу билетов на поезда, которые с 8 февраля начнут курсировать между Россией и Белоруссией.

Билеты можно приобрести на официальном сайте РЖД.

Поезд из Минска в Москву отправится 8 февраля в 22:10 мск и из Москвы в Минск — 9 февраля в 22:13.

В пути предусмотрены лишь две остановки для посадки и высадки пассажиров на территории РФ — в Смоленске и Вязьме.

В дальнейшем поезда будут курсировать через день.

Как отмечает газета «Известия», решение о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения между Россией с Белоруссией было принято правительством РФ 3 февраля.

Согласно постановлению, возобновится движение поездов из Минска в Москву и обратно, а также по маршрутам Москва-Калининград и Калининград-Санкт-Петербург с остановкой в столице Белоруссии.

Напомним, железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией было приостановлено в начале апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Как известно, Белоруссия была одним их очень немногих государств, оставивших границы открытыми. Внутри страны не стали вводить никаких карантинных мер, а президент Александр Лукашенко призывал лечить коронавирус «трактором».

Однако после прошедших 9 сентября 2020 года президентских выборов и начавшихся затем массовых протестов белорусов против действующей власти чиновники пересмотрели мнение об опасности коронавирусной инфекции.

С 1 ноября Белоруссия приостановила пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства.

