Сенатор объяснил, почему российское оружие так популярно за рубежом

Российское оружие обладает тремя существенными преимуществами: оно недорогое, качественное и проверенное в боях.

Такое мнение высказал председатель комиссии президиума генсовета «Единой России» по международной деятельности, сенатор Андрей Климов.

Комментируя призыв госсекретаря США Энтони Блинкена к союзникам по блоку НАТО и в том числе Турции перестать закупать у России военную технику и оружие, Климов отметил, что в мире достаточно стран, которые меньше всего оглядываются на Вашингтон.

«И они хотят иметь у себя не американское оружие, поскольку понимают, что в таком случае Штаты поступят с ними как со странами Ближнего Востока или с Сербией, а наше, поскольку осознают, что Россия занимает твердую позицию в мире», — заявил сенатор в беседе с ФАН. Он добавил, что Москва выступает за международную безопасность, а поставляемое оружие предназначено в основном для оборонительных целей.

По словам Климова, Вашингтон использует торговлю своим оружием ради наживы и для расширения круга государств, рассматриваемых в качестве вассалов.

Собеседник издания полагает, что Турция не захотела мириться с положением вассала и решила обрести подлинную независимость с помощью российского вооружения. «А у Анкары, на минуточку, вторая по величине армия в НАТО», — напомнил парламентарий. Вполне естественно, что Белый дом огорчило желание турецких властей вооружиться чужими зенитными ракетными системами.

Сенатор подчеркнул, что американские власти не намерены допускать, чтобы у стран, которые они рассматривают как потенциальный объект для нападения, появлялись надежные системы ПВО из России. «Как минимум в 10 странах мира есть вероятность рецидива агрессивной американской военной политики, — обратил внимание Климов. — И США из кожи вон лезут, чтобы там не появилось наше вооружение».

Как писал ранее «Ридус», США ввели санкции против одного из госучреждений и четырех федеральных чиновников Турции, связанных с экспортом вооружений из России. Поводом для введения пакета ограничений стала поставка Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Соответствующий контракт был заключен в 2017 году, первые поставки зенитно-ракетных комплексов начались в 2019 году. Тогда Москва передала Анкаре четыре ЗРК.

Около года назад Вашингтон пригрозил санкциями Ираку, если власти страны решатся приобрести С-400.