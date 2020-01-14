Госдеп пообещал Ираку санкции за покупку российских С-400

Ирак, вероятно, ожидают американские санкции, если власти этой страны решатся на покупку российских зенитных ракетных систем С-400. Такое заявление сделал заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.

«Что касается С-400, то да: покупка, вероятно, приведет к санкциям. Так что мы советуем своим партнерам не делать таких покупок», — цитирует ТАСС слова представителя Госдепа.

Власти Ирака на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке рассматривают возможность покупки С-400. По данным издания Wall Street Journal, консультации с российской стороной на эту тему уже имеют место.

Соединенные Штаты очень ревниво относятся к подобным сделкам. Несколько стран получили предупреждения о возможных санкциях в связи с закупками российских зенитных комплексов. Так, Турция лишилась возможности покупать истребители F-35. Американские законодатели подготовили масштабные меры против Анкары за военное сотрудничество с Москвой.