Госдеп пообещал Ираку санкции за покупку российских С-400
- 14 января 2020, 23:44
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Ирак, вероятно, ожидают американские санкции, если власти этой страны решатся на покупку российских зенитных ракетных систем С-400. Такое заявление сделал заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.
«Что касается С-400, то да: покупка, вероятно, приведет к санкциям. Так что мы советуем своим партнерам не делать таких покупок», — цитирует ТАСС слова представителя Госдепа.
Власти Ирака на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке рассматривают возможность покупки С-400. По данным издания Wall Street Journal, консультации с российской стороной на эту тему уже имеют место.
Соединенные Штаты очень ревниво относятся к подобным сделкам. Несколько стран получили предупреждения о возможных санкциях в связи с закупками российских зенитных комплексов. Так, Турция лишилась возможности покупать истребители F-35. Американские законодатели подготовили масштабные меры против Анкары за военное сотрудничество с Москвой.
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