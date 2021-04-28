В США задумались о контроле над рекомендательными алгоритмами соцсетей

В Сенате США обеспокоились работой рекомендательных алгоритмов социальных сетей. По словам представителя Демократической партии Кристофера Кунса, алгоритмы оказывают огромное влияние на повседневную жизнь интернет-пользователей, поскольку от них напрямую зависит, какой именно контент будет потреблять тот или иной человек.

Сенаторы организовали онлайн-встречу с топ-менеджерами ведущих соцсетей и попросили их объяснить, по каким принципам работают рекомендательные механизмы.

Вице-президент корпорации Facebook по политике в области контента Моника Бикерт заявила, что соцсеть активно использует систему под названием ranking. Этот алгоритм анализирует материалы, которые публикует сам пользователь либо его друзья по соцсети, а затем на основе полученной информации пытается предугадать, насколько тот или иной контент будет интересным для отдельно взятого человека.

Аналогичные алгоритмы имеются в Twitter и на видеохостинге YouTube. Так, директор YouTube по отношениям с государственными органами Александра Вейч сообщила, что платформа использует алгоритмы, основанные на анализе того, на какие ролики переходит пользователь, какие из них просматривает до конца, пропускает или смотрит повторно. А глава отдела публичной политики Twitter Лорен Калбертсон отметила, что корпорация вложила колоссальные средства в создание алгоритмов машинного обучения, которые подбирают контент.

По итогам встречи американские сенаторы призвали социальные сети сделать работу рекомендательных алгоритмов более прозрачной, чтобы не только искусственный интеллект и модераторы соцсетей могли определять принципы распространения контента, но и сами пользователи.

Рекомендательные сервисы способны ограничивать общественное информационное поле, что ведет к сокращению информированности пользователей. Подобное положение дел повышает риск социальных конфликтов, поэтому в США не на шутку обеспокоены влиянием соцсетей на сознание граждан, рассказал в интервью ridus.ru член Общественной палаты РФ, директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды Денис Заварзин.

Все дело в том, что рекомендательные алгоритмы социальных сетей и других интернет-платформ могут целенаправленно формировать потребности общества, влиять на его мнение и выбор, — пояснил эксперт.

Вопрос прозрачности рекомендательных сервисов актуален и для РФ. Ранее московское отделение Ассоциации юристов России (АЮР) направило в Госдуму, Минцифры и Совет Федерации ряд предложений по актуализации регулирования алгоритмов. В АЮР считают, что рекомендательные сервисы должны регулярно подвергаться независимому общественному аудиту на предмет выявления различных аномалий. Это поможет исключить недобросовестную конкуренцию и защитить право каждого человека на свободный доступ к информации.

«Пользователи хотят знать, почему рекомендательный сервис выдает именно такую выдачу, а не иную. Еще им нужно предоставить возможность самостоятельно отключать рекомендательные алгоритмы, сохраняя при этом доступность ресурса, который использует технологии такого рода», — подчеркнула директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан.



«В России необходимо создание правого инструментария, который позволит регулировать рекомендательные алгоритмы интернет-платформ и сделает российский сегмент интернета более прозрачным и понятным. Пользователи любых интернет-сервисов должны иметь возможность самостоятельно отключать рекомендательные алгоритмы, так как механизм их работы создает возможность для манипулирования общественным мнением в интересах IT-компаний. Для того чтобы снизить риск таких манипуляций, необходим контроль за рекомендательными сервисами», — подытожил Денис Заварзин.