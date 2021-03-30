«Запрос общества»: зачем нужно брать под контроль алгоритмы соцсетей

Эксперты московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) призывают взять под контроль рекомендательные онлайн-сервисы. Эти сервисы используют социальные сети, интернет-кинотеатры и цифровые ритейлеры для продвижения контента, товаров и услуг, исходя из интересов конкретного пользователя. Подобные алгоритмы могут создавать аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение, повышая риски социальных конфликтов, уверены юристы.

В МО АЮР считают, что рекомендательные сервисы должны регулярно подвергаться независимому общественному аудиту на предмет выявления различных аномалий. Предложения экспертов уже направлены в Госдуму, Совет Федерации и Минцифры для разработки соответствующих поправок к закону «Об информации».

Инициатива о регулировании алгоритмов, по которым осуществляется выдача той или иной информации, является, по сути, ответом на запрос общества, полагает директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан.

«Когда речь идет о рекомендациях в сфере выдачи поисковых запросов, то возникает вопрос, каким именно образом сформулированы алгоритмы. На мой взгляд, принципы работы рекомендательных сервисов должны быть максимально прозрачными. Это поможет исключить недобросовестную конкуренцию и защитить право каждого человека на свободный доступ к информации. Пользователи хотят знать, почему рекомендательный сервис выдает именно такую выдачу, а не иную. Еще им нужно предоставить возможность самостоятельно отключать рекомендательные алгоритмы, сохраняя при этом доступность ресурса, который использует технологии такого рода», — пояснила Дупан в интервью ridus.ru.

В современном мире влияние рекомендательных сервисов на поведение и предпочтения пользователей огромно, заявил эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев.

Обработка больших данных позволяет производителям товаров и услуг манипулировать сознанием пользователей в своих интересах. Хитрые алгоритмы рекомендательных сервисов заставляют людей покупать и потреблять те товары и услуги, которые они не стали бы приобретать в условиях честной конкуренции. Если, например, пользователь проявляет интерес к теме здоровья сердечно-сосудистой системы, рекомендательный сервис начинает подсовывать ему контент, рекламирующий пищевые добавки, якобы способствующие профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, вместо того чтобы обратиться к специалисту, человек покупает бесполезные пищевые добавки, теряя драгоценное время. Я думаю, давно назрела необходимость защитить граждан от такого невидимого невооруженным глазом влияния, — рассказал эксперт.

«Рекомендательные алгоритмы ограничивают информационное пространство пользователя, погружая его в ту информационную оболочку, которая максимально идентична его убеждениям. Подобные технологии поляризуют общественное мнение, создавая закрытые информационные системы, не предполагающие альтернативных мнений и взглядов. В результате повышаются риски всевозможных конфликтов», — добавил председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

Широким применением рекомендательных сервисов крупными интернет-платформами обеспокоены не только в России, но и в странах Евросоюза. Как ранее отметила Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, в ЕС готовится пакет «цифровых законов», обязывающий IT-корпорации предоставлять отчеты о работе внутренних систем таргетированной рекламы.

«Все цифровые сервисы должны будут сотрудничать с регулирующими органами и предоставлять больше информации о том, как работают их алгоритмы, когда регуляторы этого потребуют», — приводит слова Вестагер «Газета.ру».

