Союз прав потребителей предупредил о грядущей волне поддельного алкоголя

Переход на единую маркировку российского и импортного алкоголя может вызвать появление на рынке большого количества поддельных спиртных напитков, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Ранее Минфин предложил приступить к эксперименту по маркировке импортного алкоголя в России.

Кроме того, эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков уже проходит на территории РФ с 1 апреля и продлится до 31 августа 2022 года.

В беседе с URA.RU Шапкин рассказал, что примерно 60% импорта маркируется на территории Прибалтики. После перехода с акцизных на федеральные специальные марки они стали едиными для импортной и российской алкогольной продукции.

«Соответственно, возникает вопрос: не уйдут ли под видом поставок по импорту марки на внутренний рынок, чтобы ими маркировать неучтенную алкогольную продукцию. Не будут ли они где-то пропадать, и из-за этого в России доля контрафакта алкоголя увеличится», — поделился Шапкин своим мнением с изданием.

По мнению директора Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеславп Бобкова, из-за того, что зарубежная алкогольная продукция будет маркироваться на территории России, ситуация с контрафактом ухудшится, но цена на алкоголь снизится. «Рост контрафактного алкоголя при маркировке в РФ — возможный вариант. Однако все зависит от того, какой будет контроль», — сказал он в интервью изданию.

Бобков подчеркнул, что следует найти способы не маркировать некачественную продукцию под видом оригинальной.

Как писал ранее «Ридус», в общественном объединении «Опора России», включающем около 450 тысяч предпринимателей, заявили, что эксперимент по маркировке пивоваренной продукции может разорить пивоваров.

Также стало известно, почему крупнейшие пивовары России выступили против новых правил маркировки пива.

