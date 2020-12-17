Производители пива заявили о риске разорения из-за маркировки продукции

Эксперимент по маркировке пивоваренной продукции, который правительство РФ предлагает начать с 1 апреля 2021 года, может разорить пивоваров, заявили в общественном объединении «Опора России», включающем около 450 тысяч предпринимателей.

В проекте постановления правительства отмечается, что данный эксперимент носит добровольный характер и будет проводиться с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года.

Предполагается, что этого времени хватит для тестирования возможностей использования технологии нанесения средств идентификации.

Маркировать планируется пиво в сосудах емкостью 10 литров или менее в бутылках, а также безалкогольное пиво, грушевый и игристый сидр.

В «Опоре России» не видят оснований для введения маркировки и готовят резолюцию в адрес правительства и Совета Федерации.

«Никто не знает, какой объем безакцизного пива в России, чтобы говорить о необходимости увеличить доход госбюджета от пива, а это и есть главная цель маркировки. Улучшать сегодня нечего, и так идет прибавка поступлений в бюджет», — рассказал ФАН председатель комиссии «Опоры России» по производству и обороту пивоваренной продукции и напитков брожения Алексей Небольсин.

Он отметил, что акцизные поступления растут на 2−4% уже четвертый год подряд: в 2017 году было собрано 149 млрд рублей, в 2018-м — 152 млрд, в 2019-м — 154 млрд, а по данным на середину декабря, акцизные поступления, по сравнению с прошлым годом, увеличились на 8,5%.

«Маркировка в смысле технического воплощения больше всего вопросов вызывает на крупных предприятиях. Там в секунду вылетает 22 банки. Как на них наносить маркировку? С бутылками и пластиком таких проблем нет», — объяснил он.

Небольсин обратил внимание, что пока неизвестно, сколько будет стоить оборудование, а также непонятно, где взять столько сканеров, чтобы обеспечить рынок. Если же учесть, что 95% всей пивоваренной отрасли составляет малый бизнес, большинство из таких предприятий просто не переживут маркировку. По его словам, из 1,5 тысяч пивоваров 100 являются крупными предприятиями, а 1400 — это малые пивоварни, рестораны-пивоварни и другие.

В свою очередь руководитель Национального союза производителей пива и напитков по Приволжью Евгений Худанов предположил, что специальное оборудование обойдется предприятиям в несколько миллионов рублей.

В связи с этим он считает, что большинству предприятий будет сложно выделить такие суммы на новое оборудование, а так как инициатива маркировки пива исходит от государства, правильно было бы делать это за счет бюджета.

Как писал ранее ridus.ru, представители фармацевтического рынка связывают дефицит лекарственных средств в аптеках с системой упрощенной маркировки препаратов и просят наложить на нее мораторий на время пандемии коронавирусной инфекции — до улучшения эпидобстановки и спада спроса на лекарственные изделия.

Также стало известно, почему крупнейшие пивовары России выступили против новых правил маркировки пива.

