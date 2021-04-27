Гинцбург заверил, что «Спутник V» справится с «индийским» штаммом COVID-19
- 27 апреля 2021, 16:58
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна против так называемого «индийского» штамма SARS-CoV-2.
В беседе с «Интерфаксом» он заверил, что «Спутник V», безусловно, справится с этой мутацией, поскольку в результате бустерной вакцинации этот препарат создает очень высокий запас вируснейтрализующих антител.
Как ранее сообщили агентству в центре «Вектор» Роспотребнадзора, разработанная там вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» должна быть не менее эффективна против «индийского» штамма. В центре надеются в ближайшее время получить образец этого штамма, на изучение которого уйдет около двух месяцев.
В свою очередь, в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора информировали агентство, что в России не выявлен «индийский» штамм, который имеет так называемую двойную мутацию в гене S-белка. Эпидемиологи считают, что обе эти мутации увеличивают степень заразности вируса и могут вызвать снижение эффективности нейтрализации антителами.
Также сообщалось, что «индийский» штамм приобрел еще одно изменение в геноме — делецию двух аминокислот (H146 и Y145) в S-белке.
По данным Worldometer, за минувшие сутки в Индии выявили 319 435 новых случаев COVID-19. Уже шестой день подряд этот показатель там превышает 300 тысяч. Кроме того, последние четыре дня ежесуточная смертность людей с коронавирусом превышала 2,5 тысячи.
В Индию направлены более 2,6 тысячи сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которым предстоит помочь индийским коллегам в борьбе с ростом заболеваемости коронавирусом.
Сейчас Индия занимает второе место после США по числу заразившихся (17,6 миллиона) и по количеству летальных исходов (197 880).
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