ФАС РФ оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов за создание монополии

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала IT-корпорацию Apple на 906 299 392,16 рубля (более 12 миллионов долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства.

По данным ФАС, американская компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений для операционной системы iOS. В частности, корпорация Apple предоставляла в своем онлайн-магазине App Store конкурентные преимущества собственным продуктам, а также удаляла из этого магазина приложения, созданные её конкурентами.

Теперь, согласно предписанию антимонопольной службы, IT-компания должна удалить из своей документации положения, дающие ей право не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков.

Еще предписание обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала, — указано в сообщении ФАС.

Напомним, антимонопольное дело против Apple было заведено в марте прошлого года. Тогда российская компания «Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на требование Apple изменить приложение Kaspersky Safe Kids для iOS. Речь шла об исключении двух функций: контроля приложений, позволяющего родителям задавать список продуктов, которые дети не смогут запустить на основании возрастного рейтинга App Store, и возможности блокировки браузера Safari, позволяющей скрывать на устройстве все браузеры, чтобы дети могли открывать веб-страницы только через безопасный браузер, защищающий их от деструктивного контента. В Apple настаивали, что из-за этих функций Kaspersky Safe Kids не соответствует правилам размещения в магазине корпорации. В результате приложение Kaspersky Safe Kids было удалено из App Store.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что вопросы у Apple к продукту Safe Kids появились практически одновременно с запуском аналогичного приложения Apple Screen Time.

«Приложение Screen Time позволяет пользователям контролировать, сколько они проводят в тех или иных приложениях или на тех или иных сайтах и задавать ограничения по времени. В сущности, это собственное приложение для родительского контроля от Apple. Мы полагаем, что Apple использует свое положение владельца платформы, а также контролера единственного канала доставки приложений пользователям этой платформы, чтобы диктовать условия, не позволяя другим разработчикам выступать на равных», — утверждают в российской компании.