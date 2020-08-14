Эксперт: Apple не только вредит конкуренции, но и не брезгует плагиатом

Американская IT-корпорация Apple признана в России виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильного программного обеспечения. Соответствующее решение было принято Федеральной антимонопольной службой РФ (ФАС) 10 августа.

Всё началось в марте прошлого года, когда российская компания «Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на требование Apple изменить приложение Kaspersky Safe Kids для iOS. Речь шла об исключении из приложения двух функций: контроля приложений, позволяющий родителям задавать список продуктов, которые дети не смогут запустить на основании возрастного рейтинга App Store, и блокировки браузера Safari, дающей возможность скрывать на устройстве все браузеры, чтобы дети могли открывать веб-страницы только через безопасный браузер, защищающий их от деструктивного контента. В Apple настаивают, что из-за этих функций Kaspersky Safe Kids не соответствует правилам размещения в магазине корпорации. В результате приложение Kaspersky Safe Kids было удалено из App Store.

К этому моменту продукт «Лаборатории Касперского» размещался в App Store уже около трех лет. В российской компании отмечают, что вопросы у App Store появились практически одновременно с запуском аналогичного приложения Apple Screen Time.

«Приложение Screen Time позволяет пользователям контролировать, сколько они проводят в тех или иных приложениях или на тех или иных сайтах и задавать ограничения по времени. В сущности, это собственное приложение для родительского контроля от Apple. Мы полагаем, что Apple использует свое положение владельца платформы, а также контролера единственного канала доставки приложений пользователям этой платформы, чтобы диктовать условия, не позволяя другим разработчикам выступать на равных», — утверждают в «Лаборатории Касперского».

Американский IT-гигант с постановлением ФАС, естественно, не согласен. В Apple заявили, что намерены подать апелляцию.

Кто-то может возразить: магазин App Store принадлежит самой Apple — и почему бы ей не задавать там свои порядки? Дело в том, что другие магазины приложений на iOS Apple использовать не разрешает, то есть получается, что она контролирует единственный канал доставки приложений от разработчиков к пользователям. Устанавливая свои правила в отношении этого канала, компания транслирует свою рыночную власть и на другие смежные рынки — например, на рынок программного обеспечения для родительского контроля, на котором она только недавно вообще начала играть, — подчеркивают в «Лаборатории Касперского».

От произвола Apple страдают не только российские разработчики, но и другие предприятия. Так, компания Spotify пожаловалась в Еврокомиссию на Apple за то, что американский IT-гигант продвигает свой стриминговый сервис в App Store в ущерб другим игрокам рынка.

«Это ненормально, когда Apple одновременно выступает в роли игрока и рефери, чтобы намерено поставить в невыгодное положение других разработчиков», — прокомментировал генеральный директор Spotify Дэниел Эк.

Всевластие американских IT-монополистов — серьезная общемировая проблема, заявил в интервью «Ридусу» исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

«Борьбу с международными цифровыми корпорациями ведут в странах Европы и даже в США. Сегодня конкурентная политика таких гигантов, как Apple, во многом определяет правила игры на глобальном и тем более на региональных рынках разработки. Компании используют свое положение для извлечения сверхприбылей, взимая плату не только с разработчиков программного обеспечения за реализацию приложений, но и с конечных пользователей. Кроме того, пользователей еще и лишают возможности выбора приложений для скачивания», — сказал эксперт.

При этом, добавил Лашин, Apple не только ограничивает конкуренцию, но и не брезгует плагиатом.

Не секрет, что Apple регулярно добавляет в состав собственных продуктов функции, реализованные другими разработчиками, и тем самым снижает привлекательность конкурирующих на одной платформе приложений. Все это не соответствует принципам цивилизованного развития IT-рынка, — уверен исполнительный директор АРПП «Отечественный софт».

Стремление ФАС призвать к ответу Apple по факту злоупотребления компанией своим доминирующим положением на рынке является продолжением политики антимонопольного ведомства в отношении западных цифровых корпораций.

«Определенная работа в этом направлении уже велась, и достаточно успешно. В 2015 году ФАС по жалобе „Яндекса“ признала Google нарушителем антимонопольного законодательства, поскольку тот запрещал устанавливать «Яндекс.Браузер» на смартфоны с ОС Android. В итоге дело завершилось подписанием мирового соглашения, в рамках которого Google обязалась не чинить препятствий для предустановки стороннего ПО на мобильные устройства», — напомнил Ренат Лашин.

«Ограничительные меры по отношению к западным корпорациям, безусловно, необходимы. И изменить ситуацию возможно не только на национальных рынках, где используются платформы и сервисы международных гигантов, но и на глобальном. Если американские, российские, европейские и иные регулирующие органы выработают общую позицию и будут планомерно реализовывать стратегию ограничения монополии больших корпораций, то последним придется менять свой бизнес-подход», — заключил эксперт.

В России, помимо принятия антимонопольных мер, необходимо еще продолжать оказывать отечественным разработчикам поддержку со стороны государства, полагает Лашин.

«Российские разработчики не имеют таких ресурсов, которыми располагают западные гиганты, соответственно, они не могут играть с крупными зарубежными компаниями в одной весовой категории, конкурировать на равных. На мой взгляд, предложенные правительством меры поддержки IТ-индустрии являются наиболее значимыми для повышения конкурентоспособности отечественной отрасли разработки ПО, а применение антимонопольных ограничительных мер по отношению к западным корпорациям только усилит эту господдержку», — подытожил эксперт.