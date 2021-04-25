На защиту южных рубежей России встанет 20-я мотострелковая дивизия

Южные рубежи России будет охранять легендарная 20-я гвардейская Прикарпатско-Берлинская мотострелковая дивизия.

По данным источников Минобороны РФ, уже принято решение о ее формировании.

Стало известно, что части дивизии, отличившейся и при штурме Берлина, и в боевых действиях на Северном Кавказе, будут располагаться в Волгограде и Камышине.

Как рассказали газете «Известия» источники в военном ведомстве, новое соединение создадут на базе ныне существующей 20-й мотострелковой бригады, которая в настоящее время дислоцируется в Волгограде.

Дивизия войдет в состав 8-й гвардейской общевойсковой армии, а чтобы освободить место для мотострелков, Минобороны решило передислоцировать десантников. Поэтому находящаяся в Камышине 56-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада будет переформирована в ближайшее время в полк и передислоцирована в Крым.

Проверка боевой готовности ВС РФ. © instagram.com

В данный момент определяется организационно-штатная структура 20-й гвардейской дивизии, которая была также известна как кузница кадров для высших органов военного управления, пишет издание.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об отводе войск Южного и Западного военных округов от российских границ в пункты постоянной дислокации.

Напомним, 13 апреля Шойгу сообщил, что США и НАТО перемещают свои войска к границам европейской части России. Он уточнил, что рядом с границами РФ будет сосредоточено 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации.

Глава Минобороны отметил, что Россия приняла меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО. По его словам, в течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи страны в районы выполнения учебно-боевых задач, где войска показали «полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны».

До этого Шойгу объявил о начале плановых контрольных проверок боевой готовности в Вооруженных силах страны. Он уточнил, что учения, в которых примут участие все виды и рода войск, пройдут во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. По данным военного ведомства, в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба.