Заявление Шойгу о передислокации войск вызвало резкий рост рубля

На фоне заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе войск Южного и Западного военных округов в пункты постоянной дислокации рубль резко усилил рост к доллару и евро.

Как следует из данных Московской биржи, по состоянию на 14:30 по московскому времени доллар опустился до 75,65 рубля, а евро — до 91,21 рубля.

Ранее Шойгу заявил, что проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах можно завершить, поскольку все поставленные цели достигнуты.

Министр поручил Генштабу и командующим приступить к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, пишет газета «Известия».

Проверка боевой готовности ВС РФ. © instagram.com

Напомним, 13 апреля Шойгу сообщил, что США и НАТО перемещают свои войска к границам европейской части России. Он уточнил, что рядом с границами РФ будет сосредоточено 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации.

Глава Минобороны отметил, что Россия приняла меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО. По его словам, в течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи страны в районы выполнения учебно-боевых задач, где войска показали «полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны».

До этого Шойгу объявил о начале плановых контрольных проверок боевой готовности в Вооруженных силах страны. Он уточнил, что учения, в которых примут участие все виды и рода войск, пройдут во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. По данным военного ведомства, в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба.

