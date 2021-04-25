«Потепления не будет вообще»: синоптик дал прогноз погоды на начало мая
- 25 апреля 2021, 18:13
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В ближайшие две недели москвичам не стоит надеяться на потепление.
По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, погода не порадует жителей столичного региона в период майских праздников.
«Потепления не будет вообще в ближайшие две недели, — сказал он в интервью телеканалу «Звезда».
Тишковец отметил, что в лучшем случае потепление будет в дневное время. Воздух согреется до +10 — +15 градусов, но при этом возможны очаговые скоротечные осадки.
Синоптик также сообщил, что в понедельник, 26 апреля, Москва будет находиться под слабым влиянием уходящего циклона, поэтому ожидается облачная погода. «Местами возможен большой дождь — практически три капли. Ночью около нуля, днем +7 — +12 градусов», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что к 26 апреля в столице выпадет больше месячной нормы осадков, особенно мокрыми будут среда, суббота и воскресенье.
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, он и его коллеги рассчитывают на теплое лето в 2021 году на большей части территории России.
«Ридус» также писал о том, что синоптики из центра погоды «Фобос» предсказали России «персиковое» лето.
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