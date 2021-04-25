«Потепления не будет вообще»: синоптик дал прогноз погоды на начало мая

В ближайшие две недели москвичам не стоит надеяться на потепление.

По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, погода не порадует жителей столичного региона в период майских праздников.

«Потепления не будет вообще в ближайшие две недели, — сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

Тишковец отметил, что в лучшем случае потепление будет в дневное время. Воздух согреется до +10 — +15 градусов, но при этом возможны очаговые скоротечные осадки.

Синоптик также сообщил, что в понедельник, 26 апреля, Москва будет находиться под слабым влиянием уходящего циклона, поэтому ожидается облачная погода. «Местами возможен большой дождь — практически три капли. Ночью около нуля, днем +7 — +12 градусов», — подытожил он.

Гроза в Москве. © Сергей Бобылев/ТАСС

Ранее сообщалось, что к 26 апреля в столице выпадет больше месячной нормы осадков, особенно мокрыми будут среда, суббота и воскресенье.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, он и его коллеги рассчитывают на теплое лето в 2021 году на большей части территории России.

«Ридус» также писал о том, что синоптики из центра погоды «Фобос» предсказали России «персиковое» лето.