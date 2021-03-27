Синоптик предсказал России «персиковое» лето

В летние месяцы в центральной части России ожидается на один-два градуса выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, такое лето можно назвать оранжевым или «персиковым».

Синоптик отметил, что в июле даже возможен небольшой дефицит осадков.

«Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое — на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым», — поделился Тишковец своим прогнозом с URA.RU.

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При этом он обратил внимание, что, если в июне и августе количество осадков будем соответствовать норме, то в июле дефицит осадков может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы.

Тишковец полагает, что такая погода плодотворно скажется на урожае. Он также считает, что грядущее лето будет идеальным для планирования отпуска в центральной части России.

Ранее климатолог Екатерина Пестрякова отметила в беседе с изданием, что Гидрометцентр даст более точный прогноз на летний период в конце марта. При этом, по ее словам, даже самый точный прогноз сбывается лишь на 80%.

Как писал ранее ridus.ru, в ближайшие дни в ряде регионов РФ ожидается аномально теплая для конца марта погода. В Центральном и Северо-Западном округах, на юге Сибири и Дальнем Востоке воздух прогреется заметно выше нормы. Так, в Москве температура будет выше нормы на 2−5 градусов, а в Санкт-Петербурге — на 6−7 градусов выше нормы.