«Ему надо взяться за ум»: американский сенатор сравнил Байдена с Лениным
- 24 апреля 2021, 20:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Американский сенатор Джон Кеннеди разочаровался в президенте США Джо Байдене и подверг резкой критике проводимую главой Белого дома внутреннюю политику.
Кеннеди считает, что из-за действий властей американцам придется жить в «имитации ада».
Политик пояснил, что многие действия администрации президента продиктованы ненавистью к Америке.
«Я знал, что президент Байден будет левее центра, но я и помыслить не мог, что он будет левее Ленина. Ему надо взяться за ум», — заявил сенатор в интервью телеканалу Fox News.
Он напомнил, что многие однопартийцы Байдена поддерживают инициативу о лишении полицейских финансирования. Идея ограничить права стражей порядка вновь стала довольно популярна в США после нескольких убийств афроамериканцев правоохранителями.
По словам Кеннеди, полицейские, среди которых также есть темнокожие, не ходят на работу в надежде кому-нибудь навредить.
Ранее Байден официально признал геноцид армян, сделав это заявление сегодня, 24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян. В итоге он стал первым за последние 40 лет президентом США, который публично признал этот факт.
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