«Ему надо взяться за ум»: американский сенатор сравнил Байдена с Лениным

Американский сенатор Джон Кеннеди разочаровался в президенте США Джо Байдене и подверг резкой критике проводимую главой Белого дома внутреннюю политику.

Кеннеди считает, что из-за действий властей американцам придется жить в «имитации ада».

Политик пояснил, что многие действия администрации президента продиктованы ненавистью к Америке.

«Я знал, что президент Байден будет левее центра, но я и помыслить не мог, что он будет левее Ленина. Ему надо взяться за ум», — заявил сенатор в интервью телеканалу Fox News.

Он напомнил, что многие однопартийцы Байдена поддерживают инициативу о лишении полицейских финансирования. Идея ограничить права стражей порядка вновь стала довольно популярна в США после нескольких убийств афроамериканцев правоохранителями.

По словам Кеннеди, полицейские, среди которых также есть темнокожие, не ходят на работу в надежде кому-нибудь навредить.

Ранее Байден официально признал геноцид армян, сделав это заявление сегодня, 24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян. В итоге он стал первым за последние 40 лет президентом США, который публично признал этот факт.