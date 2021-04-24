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Президент США заявил о признании геноцида армян

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Президент США Джозеф Байден © Flickr

Президент США Джозеф Байден © Flickr

Президент США Джо Байден сделал официальное заявление о том, что он признает геноцид армян.

По его словам, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на верную смерть в Османской империи в начале XX века.

Байден обнародовал это заявление сегодня, 24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян, и в итоге стал первым за последние 40 лет президентом США, который публично признал этот факт.

Американский лидер также отметил, что ежегодно в этот день вспоминают погибших в те времена. Он подчеркнул, что нельзя допустить повторения подобных злодеяний, сообщает пресс-служба Белого дома.

Как отмечает «360», ранее посол Армении в США Варужан Нерсесян выразил надежду на то, что Байден признает геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Накануне глава Белого дома обсуждал этот вопрос в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Анкаре моментально отреагировали на заявление Байдена. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал его популистским.

В свою очередь Эрдоган заверил, что чтит память армян, погибших в 1915 году, и готов к развитию связей с Арменией.

В декабре 2019 года Эрдоган заявил, что Турция может обвинить Соединенные Штаты в уничтожении индейцев Северной Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи.

Напомним, геноцид армян уже признали Россия, Германия, Франция, Италия и другие государства.

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