Эрдоган пригрозил США признанием геноцида индейцев

Турция может обвинить Соединенные Штаты в уничтожении индейцев Северной Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

Он подчеркнул, что Турция рассекретила более миллиона документов о событиях 1915 года на территории тогдашней Османской империи.

«Приезжайте, изучайте. Мы говорим с документами в руках. Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? Это позорная страница США», — цитирует РИА Новости слова Эрдогана.

Сенат конгресса Соединенных Штатов 12 декабря принял резолюцию о необходимости официального признания геноцида армян. Документ содержит призыв к массовому информированию по данному вопросу, а также исключению попыток связать власти США с отрицанием этого «или любого другого геноцида». Министерство иностранных дел Турции осудило резолюцию.

Армения требует от мирового сообщества признать геноцид армян в Османской империи в конце XIX — начале XX веков. Турция отвергает обвинения и подчеркивает, что жертвами трагедии 1915 года были и армяне, и турки. Анкара призывает к созданию международной комиссии для изучения архивных документов и выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.