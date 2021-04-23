Рогозин рассказал о ходе отбора участников съемок фильма на МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Клим Шипенко, режиссер фильма, съемки которого пройдут на МКС, успешно прошел медкомиссию.

Шипенко физически здоров, объявил Рогозин.

Он уточнил, что режиссер проходит последние тесты, а основные медицинские показания уже сдал.

«Сейчас несколько человек уже прошли отбор, в том числе и режиссер», — цитирует «РИА Новости» главу «Роскосмоса».

Клим Шипенко © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Он добавил, что медицинская комиссия также отобрала несколько актрис. «Огромный отсев, к сожалению, идет. В принципе, ожидаемо», — рассказал Рогозин, отметив, что врачи очень придирчиво относятся ко всему.

По его словам, из-за повышенных требований для работы в космосе, даже для короткого полета, не подходят даже вполне здоровые люди.

Как писал ранее «Ридус», актрису и режиссера первого художественного фильма о космосе, съемки которого пройдут на Международной космической станции, планируют отправить на орбиту 20 сентября 2021 года. В октябре командир «Союза МС-18» Олег Новицкий вернется на Землю в спускаемом аппарате этого корабля вместе с актрисой и режиссером.

Из-за съемок два члена экипажа следующей экспедиции на МКС, Марк Ванде Хай и Петр Дубров, дольше останутся на орбите, уступив место на возвращающемся на Землю космическом корабле кинематографистам.

В сентябре 2020 года стало известно, что «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White снимут первый в истории художественный фильм в космосе. Сюжет будет включать в себя полет к МКС на российском пилотируемом «Союзе».

Режиссером картины под рабочим названием «Вызов» станет Клим Шипенко, который снял самый кассовый в России и СНГ фильм «Холоп». Генеральными продюсерами проекта выступят Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст и другие.

Главную роль в фильме сыграет женщина, такое решение было принято продюсерами проекта в интересах сюжета. В результате были отобраны 20 кандидаток.