Женщина станет главным персонажем первого игрового фильма, снятого на МКС

В первом художественном фильме, который будет снят в космосе, главную роль сыграет женщина.

Такое решение было принято продюсерами проекта в интересах сюжета.

Ранее сообщалось, что главного героя, который отправится на МКС, а также его дублера выберут в ходе открытого конкурса. При этом предполагалось, что в нем примут участие и мужчины, и женщины, поскольку существуют два варианта сценария.

«Однако в процессе дальнейшей работы и обсуждения пришли к выводу, что для картины, безусловно, выигрышнее женский образ», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Первого канала.

Отмечается, что съемки космической драмы с рабочим названием «Вызов» пройдут на МКС осенью 2021 года.

Совместным производством фильма займутся «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White.

В ближайшее время Первый канал объявит о старте Всероссийского открытого конкурса, по итогам которого будут отобраны исполнительница главной роли и ее дублер. Победителям конкурса предстоит пройти летную комиссию «Роскосмоса» и обучение в школе космонавтов.

Как писал ранее ridus.ru, постановку картины осуществит Клим Шипенко, снявший такие суперхиты, как «Салют-7», «Холоп» и «Текст». Он тоже намерен полететь на МКС для съемок фильма.

Известно также, что осенью 2021 года на МКС должен отправиться американский корабль Crew Dragon, который доставит на станцию режиссера Дага Лаймана и актера Тома Круза, также собравшихся снять фильм в космосе.