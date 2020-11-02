Женщина станет главным персонажем первого игрового фильма, снятого на МКС
- 02 ноября 2020, 16:41
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В первом художественном фильме, который будет снят в космосе, главную роль сыграет женщина.
Такое решение было принято продюсерами проекта в интересах сюжета.
Ранее сообщалось, что главного героя, который отправится на МКС, а также его дублера выберут в ходе открытого конкурса. При этом предполагалось, что в нем примут участие и мужчины, и женщины, поскольку существуют два варианта сценария.
«Однако в процессе дальнейшей работы и обсуждения пришли к выводу, что для картины, безусловно, выигрышнее женский образ», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Первого канала.
Отмечается, что съемки космической драмы с рабочим названием «Вызов» пройдут на МКС осенью 2021 года.
Совместным производством фильма займутся «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White.
В ближайшее время Первый канал объявит о старте Всероссийского открытого конкурса, по итогам которого будут отобраны исполнительница главной роли и ее дублер. Победителям конкурса предстоит пройти летную комиссию «Роскосмоса» и обучение в школе космонавтов.
Как писал ранее ridus.ru, постановку картины осуществит Клим Шипенко, снявший такие суперхиты, как «Салют-7», «Холоп» и «Текст». Он тоже намерен полететь на МКС для съемок фильма.
Известно также, что осенью 2021 года на МКС должен отправиться американский корабль Crew Dragon, который доставит на станцию режиссера Дага Лаймана и актера Тома Круза, также собравшихся снять фильм в космосе.
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