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Партия Зеленского выступила за разрыв дипотношений с Москвой

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Заседание Верховной рады Украины © Zuma\TASS

Заседание Верховной рады Украины © Zuma\TASS

Правящая украинская партия «Слуга народа» потребовала разорвать дипломатические отношения с Россией.

В партии президента Украины Владимира Зеленского также призвали работающих на территории РФ украинцев вернуться на родину.

Фракция обратилась к главе государства с предложением внести на рассмотрение Рады проект закона «О территориальной обороне», провести призыв резервистов в вооруженные силы и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации.

Кроме того, парламентарии предлагают обратиться к правительствам Великобритании и США, подписавших так называемый Будапештский меморандум, с просьбой о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины «в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны России», говорится в заявлении, опубликованном в Facebook депутата фракции Елизаветы Богуцкой.

«Слуга народа» также считает необходимым обратиться к странам НАТО с предложением «временно развернуть на территории Украины подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей».

Авторы заявления назвали действия России «экзистенциальной угрозой» для Украины. По их мнению, украинская сторона должна воспринимать эти действия как реальные приготовления к «расширению вооруженной агрессии».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация его российского коллеги Владимира Путина отказала ему в телефонном разговоре в разгар нового обострения вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. По словам Зеленского, ему отказали в звонке, а впоследствии отрицали, что глава украинского государства вообще подавал такой запрос.

Владимир Зеленский © president.gov.ua

Владимир Зеленский © president.gov.ua

В последние несколько недель обстрелы территории под контролем непризнанных Донецкой и Луганской народных республик со стороны позиций ВСУ участились. Наблюдатели сообщали о стягивании Киевом дополнительных сил и средств и размещении боевой техники в жилых районах. Отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 3 апреля гласит, что только на территории Луганской области случаи нарушения режима прекращения огня участились в десять раз.

В то же время официальные лица Украины, США и НАТО сетовали на передвижения российских войск у границы с отколовшимися от киевской власти территориями, которые «подрывают процесс деэскалации».

14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров провел разговор с председателем ОБСЕ Анн Линде, в котором призвал организацию предпринять «необходимые усилия, чтобы добиться от Киева строгого выполнения своих обязательств по урегулированию конфликта».

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