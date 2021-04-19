Грузинские партии подписали компромиссный документ, разработанный ЕС и США

Документ о преодолении политического кризиса в Грузии, разработанный Евросоюзом и США, подписали лидеры правящей партии «Грузинская мечта» и пяти оппозиционных партий.

Он предусматривает ряд компромиссных решений, включая прекращение бойкота парламента оппозицией и объявление парламентом амнистии по всем возбужденным делам, связанным с беспорядками в Тбилиси 20 июня 2019 года.

Также предполагается освободить из заключения председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелию и одного из владельцев оппозиционного телеканала «Пирвели ТВ» Георгия Руруа.

Кроме того, планируется изменить избирательную систему и углубить судебную реформу.

Согласно одному из пунктов документа, в том случае, если правящая партия «Грузинская мечта» не наберет на предстоящих в октябре местных выборах 43% голосов, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы.

Митинг у здания парламента в Тбилиси © Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Посол США в Тбилиси Келли Дегнан заявила на церемонии подписания, что «это шаг вперед для Грузии и шаг в направлении ее евроатлантической интеграции».

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и основатель партии «Единое национальное движение» (ЕНД) заявил, что документ не может быть подписан оппозиционными партиями, так как «никакой альтернативы досрочным парламентским выборам нет».

Между тем один из лидеров ЕНД Саломе Самадашвили заявила, что ставит подпись в документе от своего имени, так как в партии продолжаются консультации. «Я подписываю этот документ индивидуально, так как это в интересах Грузии», — цитирует ее «Интерфакс».

Окончательно не ясна и позиция партии «Европейская Грузия», которая также продолжает внутренние консультации. Бывший председатель партии Давид Бакрадзе поставил свою подпись в документе индивидуально.

Одним из авторов документа стал президент Европейского совета Шарль Мишель. Он наблюдал за церемонией подписания по видеосвязи. Мишель выразил надежду, что Грузия продолжит путь демократизации и сближения с Евросоюзом.

Как писал ранее «Ридус», политический кризис в Грузии обострился 23 февраля, когда Никанор Мелия был арестован в офисе своей партии в результате спецоперации. Противники правящей партии «Грузинская мечта» потребовали освобождения председателя ЕНД и назначения досрочных парламентских выборов.

Напомним, по итогам прошедших 31 октября 2020 года парламентских выборов правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48% голосов, а блок «Единое национальное движение — объединенная оппозиция» занял второе место с 27%. Лидеры оппозиции заявили, что не признают итоги выборов и отказываются входить в новый парламент.