Не признавшая итоги выборов грузинская оппозиция отказалась от мандатов

Несколько тысяч сторонников грузинской оппозиции откликнулись на призыв ее лидеров выразить массовый протест «сфальсифицированным выборам».

Лидеры оппозиции заявили, что не признают итоги парламентских выборов, прошедших 31 октября, и отказываются входить в новый парламент.

«Мы встретимся с руководителями дипломатических миссий и передадим им все документальные материалы, как правящая партия фальсифицировала выборы и подкупала избирателей», — приводит «Интерфакс» слова одного из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение», сказанные на митинге в Тбилиси.

По ее словам, оппозиция продолжит давить на власть с улицы, пока не будут назначены новые внеочередные свободные выборы.

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В свою очередь один из лидеров Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили заявил, что власти оскорбили людей, украв выборы, и пообещал, что оппозиция приложит все усилия, чтобы парламент не смог работать.

Как отмечает агентство, по итогам состоявшихся 31 октября выборов, правящая партия «Грузинская мечта» может получить в парламенте около 90 депутатских мандатов, поскольку после обработки 94,26% бюллетеней она набирает 48,12%. Блок «Единое национальное движение — объединенная оппозиция» занимает второе место с 26,94%.

В ночь на 1 ноября экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию к массовым акциям протеста.