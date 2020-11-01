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Не признавшая итоги выборов грузинская оппозиция отказалась от мандатов

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© Давид Мдзинаришвили/ТАСС

© Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Несколько тысяч сторонников грузинской оппозиции откликнулись на призыв ее лидеров выразить массовый протест «сфальсифицированным выборам».

Лидеры оппозиции заявили, что не признают итоги парламентских выборов, прошедших 31 октября, и отказываются входить в новый парламент.

«Мы встретимся с руководителями дипломатических миссий и передадим им все документальные материалы, как правящая партия фальсифицировала выборы и подкупала избирателей», — приводит «Интерфакс» слова одного из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение», сказанные на митинге в Тбилиси.

По ее словам, оппозиция продолжит давить на власть с улицы, пока не будут назначены новые внеочередные свободные выборы.

© Давид Мдзинаришвили/ТАСС

© Давид Мдзинаришвили/ТАСС

В свою очередь один из лидеров Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили заявил, что власти оскорбили людей, украв выборы, и пообещал, что оппозиция приложит все усилия, чтобы парламент не смог работать.

Как отмечает агентство, по итогам состоявшихся 31 октября выборов, правящая партия «Грузинская мечта» может получить в парламенте около 90 депутатских мандатов, поскольку после обработки 94,26% бюллетеней она набирает 48,12%. Блок «Единое национальное движение — объединенная оппозиция» занимает второе место с 26,94%.

В ночь на 1 ноября экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию к массовым акциям протеста.

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Польша вновь попросила снизить цену на российский газ

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© Газпром

© Газпром

Польская газовая компания PGNiG направила «Газпрому» новый запрос на пересмотр контрактной цены на природный газ.

Долгосрочный контракт на поставку российского газа в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» был подписан 25 сентября 1996 года.

Согласно его условиям, «Газпром» должен ежегодно поставлять в Польшу около 10 млрд куб. м газа. При этом минимальное годовое контрактное количество составляет 8,7 млрд куб. м в год.

Действие договора истекает в 2022 году, и польская сторона регулярно заявляет о нежелании его продлевать.

Как отмечает «Интерфакс», по условиям контракта, новая цена может быть установлена только через три года после очередного ее изменения.

PGNiG напомнила, что ведет переговоры о снижении цены с 1 ноября 2017 года и поэтому решила отправить запрос на новое снижение цены спустя трехлетний период — с 1 ноября 2020 года.

Ранее ridus.ru писал о том, что в июне 2018 года Стокгольмский арбитражный суд вынес предварительное решение о том, что PGNiG имеет право требовать от российского газового монополиста снижение цены на газ, закупленный в рамках Ямальского контракта.

В марте 2020 года Стокгольмский арбитраж принял решение по иску PGNiG о ретроактивном пересмотре цены с 1 ноября 2014 года, обязав «Газпром» выплатить польской компании 1,5 млрд долларов.

Также сообщалось, что польский энергетический концерн PGNiG выиграл в Европейском суде юстиции дело о газопроводе OPAL, что может означать ограничение монополии «Газпрома» в Европе. Суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну право использовать газопровод на 100%.

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