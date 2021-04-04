ОБСЕ: число нарушений перемирия в Донбассе выросло более чем в 10 раз

В Луганской области более чем в 10 раз увеличилось количество нарушений режима прекращения огня.

Эти данные приводятся в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 3 апреля.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил о применении Киевом артиллерии при обстреле 2 апреля позиций Народной милиции вблизи подконтрольного ЛНР села Калиново-Борщеватое в Донбассе. В связи с этим Осадчий призвал СММ зафиксировать данный факт.

В свою очередь в беседе с «РИА Новости» представитель СММ ОБСЕ Драгана Николич-Соломон пообещала, что все относящиеся к делу наблюдения, если таковые будут, миссия отразит в ежедневных отчетах.

«В Луганской области миссия зафиксировала 427 нарушений режима прекращения огня, включая 58 взрывов в пятницу. — сообщается в отчете, опубликованном на официальном сайте миссии. — За предыдущий отчетный период (четверг) зафиксировано 31 нарушение».

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По данным миссии, большинство нарушений отмечено в районе участка разведения сил и средств, находящегося вблизи частично подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Золотое в Донбассе.

В воскресенье, 4 апреля, житель ЛНР подорвался на взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника украинскими силовиками в селе Николаевка, приводит ФАН сообщение пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной республики. Мужчину с множественными осколочными ранениями госпитализировали.

Накануне в результате обстрела окраины Донецка украинскими военными погиб ребенок и была ранена женщина. Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, боевики 59-й бригады ВСУ применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством. Целью атаки был выбран жилой район в населенном пункте Александровское, где в этот момент во дворе находились женщина 1954 года рождения и 5-летний ребенок.

После гибели ребенка спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсудить исключение Украины из Совета Европы.

Как писал ранее ridus.ru, в последние недели власти непризнанных республик Донбасса фиксируют усиление обстрелов со стороны украинских военных и рост напряженности вдоль линии соприкосновения.