Стало известно о связях готовившего заговор Зенковича со спецслужбами США

Адвокат Юрий Зенкович, готовивший покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко, связан со спецслужбами США.

По данным КГБ республики, имеющий американское гражданство Зенкович также пытался вербовать военных для свержения власти в стране.

Задержанные в Москве Зенкович и еще один заговорщик, политолог Александр Федута, сейчас находятся в белорусском СИЗО.

В КГБ также заявили, что они дают признательные показания, сообщает «РЕН ТВ».

На них заведено уголовное дело по статье «Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти», которая предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

ФСБ России опубликовала видео переговоров Зенковича и Федуты с «белорусскими генералами».







Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы, планировавшей покушение на его детей. По мнению главы государства, к этому причастны американские спецслужбы. Он также заявил, что эти же спецслужбы готовили покушение и на него самого. Белорусский лидер полагает, что его устранение было одобрено высшим политическим руководством США.

По словам Лукашенко, политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович были задержаны в Москве после его обращения к президенту РФ Владимиру Путину.

В ФСБ России подтвердили задержание двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение Лукашенко. Было опубликовано видео их задержания.



На следующий день Госдеп США назвал абсолютно ложными заявления о причастности американских властей к покушению на Лукашенко.

