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Лукашенко рассказал о готовившемся покушении на него и его детей

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы, планировавшей покушение на его детей.

По мнению главы государства, к этому причастны американские спецслужбы.

Он также заявил, что эти же спецслужбы готовили покушение и на него самого. Белорусский лидер полагает, что его устранение было одобрено высшим политическим руководством США.

Лукашенко рассказал, что эта группа планировала захватить его детей — «одного, второго, как получится». Он уточнил, что их хотели «посадить в погреб», который уже подготовили в Гомельской области.

По словам Лукашенко, политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович были задержаны в Москве после его обращения к президенту РФ Владимиру Путину.

В ФСБ России подтвердили задержание двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение Лукашенко, передает ТАСС. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в результате проведенной спецоперации совместно с Комитетом государственной безопасности Белоруссии пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуты.


По данным ФСБ, после консультаций в США и Польше Зенкович прибыл в Москву для встречи с представителями Вооруженных сил Белоруссии, чтобы убедить их участвовать в военном перевороте с участием местных и украинских националистов. Переворот планировался в Минске 9 мая во время Парады Победы, пишет агентство.

Переговоры заговорщиков проходили в одном из столичных ресторанов, приводит ФАН сообщение ФСБ.

Ранее Лукашенко анонсировал «декрет президента». По его словам в ближайшее время он огласит одно из своих самых принципиальных решений за четверть века нахождения у власти.

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