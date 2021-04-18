В России может появиться новый налог для работодателей

В ходе осенней сессии депутаты Госдумы могут обсудить возможность возрождения в России системы страхования от безработицы.

По словам первого зампреда комитета по труду и социальной политике Михаила Тарасенко, речь идет об отчислении работодателями денег в фонд занятости для выплат пособий по безработице.

«Возрождение этой системы давно назрело, во всем мире это работает, и это эффективный способ, который помогает преодолевать кризис», — приводит слова депутата «Парламентская газета».

Как отмечает ФАН, до 2001 года пособия по безработице выплачивались в России из бюджета фонда занятости населения, который пополнялся за счет отчислений работодателей. Но затем это учреждение ликвидировали, а выплату пособий по безработице взяло на себя государство.

Теперь в Госдуме решили обсудить восстановление этой системы.

Безработных собираются страховать © Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Как писал ранее «Ридус», с 8 апреля вступило в силу постановление правительства РФ, которое скорректировало правила выплат пособий по безработице в максимальном размере. Поправки касаются выплат гражданам, которые потеряли работу из-за сокращения штата или ликвидации предприятия. Выплаты беременным женщинам, оставшимся без работы, будут сдвинуты на более позднее время в том случае, если первый квартал получения пособия в максимальном размере пересечется с периодом выплат до беременности.

В конце января министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков оценивал число безработных в России в 2 миллиона 560 тысяч человек. В сентябре 2020 года, по словам министра, этот показатель превышал 3,7 миллиона человек. Пиковый показатель безработицы в РФ в 6,4% был зафиксирован правительством в августе прошлого года, а к декабрю он снизился до 5,9%.

Также сообщалось о том, как российское правительство планирует бороться с безработицей.