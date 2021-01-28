Глава Минтруда РФ назвал число безработных в стране

На данный момент в России насчитывается 2 млн 560 тысяч безработных, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется.

Выступая на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства, глава Минтруда заявил, что в центрах занятости фиксируется снижение численности официально зарегистрированных безработных.

«На текущий день состоят на учете порядка 2 млн 560 тысяч граждан. В сентябре этот показатель превышал 3,7 млн человек», — цитирует его ТАСС.

По предварительным данным Росстата, по итогам декабря уровень безработицы продолжил снижение и составил 5,9%, добавил Котяков. При этом пиковое значение — 6,4% - было отмечено в августе прошлого года, отметил он.

«За это время в абсолютных цифрах численность безработных граждан снизилась с 4,8 млн до 4,4 млн человек», — приводит агентство его слова.

Министр также сообщил, что на меры по восстановлению занятости заложен почти 21 млрд рублей.



Ранее сообщалось, что российские власти приняли решение сохранить повышенный размер максимального пособия по безработице на 2021 год. Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное уменьшится с 4500 до 1500 рублей.

Осенью 2020 года Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой об увеличении минимального размера пособия по безработице в несколько раз, до уровня регионального прожиточного минимума.